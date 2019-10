WWE 2K20: Sony starebbe rimborsando i clienti delusi

Emergono novità sui rimborsi di WWE 2K20: il gioco presenta numerosi problemi tecnici e glitch di vario genere che hanno preoccupato la community, con molti giocatori che hanno subito chiesto il rimborso al publisher.

Il supporto clienti di 2K Games ammette di "aver ricevuto più richieste del normale" e invita tutti a non preoccuparsi, ogni singola pratica verrà esaminata attentamente. Nel mentre, Sony Interactive Entertainment starebbe rimborsando coloro che hanno acquistato il gioco sul PlayStation Store e che stanno contattando il servizio clienti, come emerge da alcune testimonianze diffuse su Reddit e Twitter.

Al momento il publisher non ha adottato una politica ufficiale sui rimborsi e l'iniziativa è stata presa in maniera autonoma da Sony, non è chiaro se anche altre piattaforme di vendita stiano agendo allo stesso modo o se siano in attesa di comunicazioni da parte di Take-Two/2K Games.

I problemi di WWE 2K20 sono purtroppo noti, tanto che è stato coniato l'hashtag #FixWWE2K20 per portare la situazione alla luce degli sviluppatori. 2K Games ha affermato di essere al lavoro per fare in modo che il gioco raggiunga gli standard qualitativi imposti dall'azienda, una prima patch è attesa tra circa due settimane e ulteriori aggiornamenti verranno pubblicati nel prossimo futuro.