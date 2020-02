WWE 2K20: Take-Two delusa da vendite e qualità, ma prosegue la partnership con gli autori

Per diversi anni il team di sviluppo di Yuke's ha gestito lo sviluppo dei titoli a cadenza annuale legati alla serie WWE 2K, ma questa tradizione è stata interrotta con l'ultima iterazione del franchise.

Come noto, infatti, ad occuparsi di WWE 2K20 è stato un'altra software house: nello specifico, Visual Concepts. Purtroppo, il cambio al timone della serie ha generato una produzione videoludica non in grado di trovare il favore del pubblico e della critica. Il nuovo capitolo della celebre serie dedicata all'universo del wrestling di casa McMahon ha infatti attirato su di sé molte critiche, legate principalmente ad un comparto tecnico giudicato insoddisfacente.

Nel corso di un recente meeting finanziario, Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'argomento. "Anche se siamo delusi dal fatto che WWE 2K20 non abbia soddisfatto le nostre aspettative sia in termini di vendite sia di qualità, 2K sta attivamente lavorando con Visual Concepts per assicurarsi che queste problematiche siano risolte in futuro. - ha affermato - Avranno presto ulteriori informazioni da condividere.[...] Il brand WWE continua a crescere a livello globale e far crescere la nostra serie WWE 2K migliorando la qualità del gioco resta un'importante opportunità sul lungo periodo".



In attesa di informazioni sul futuro WWE 2K21, sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione di WWE 2K20.