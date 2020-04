WWE 2K21 è stato cancellato? Ne è certo il wrestler e attore del mocap di Death Stranding

Attraverso il suo canale YouTube ufficiale, il wrestler e attore di scene in motion capture Justin Leeper afferma che il progetto di WWE 2K21 sarebbe stato cancellato prima ancora di essere annunciato.

Recentemente impegnato nello sviluppo di videogiochi come Marvel's Ultimate Alliance 3 e Death Stranding (dove ha contribuito alle scene in motion capture di Higgs e Deadman), Leeper riferisce che le sue "fonti affidabili" gli avrebbero confidato che l'assenza di informazioni relative a WWE 2K21 derivano semplicemente dal fatto che il gioco è stato cancellato.

A detta dell'attore di scene mocap con la passione per il wrestling, le motivazioni che avrebbero spinto 2K ad abbandonare lo sviluppo del titolo sarebbero molteplici. Oltre al tristemente noto problema legato all'emergenza Coronavirus, e alle difficoltà da affrontare nel realizzare quasi per intero un titolo in Smart Working, dietro alla scelta di fermare la serializzazione annuale del videogioco WWE su licenza ufficiale ci sarebbero le enormi criticità ravvisate nell'attuale episodio.

Stando a quanto illustrato da Justin "Violent Lee" Leeper, i numerosi problemi accorsi al disastroso progetto di WWE 2K20 avrebbero indotto i dirigenti di 2K a mettere temporaneamente in pausa questa serie per concentrare i propri sforzi commerciali su franchise più affidabili, sia dal punto economico che della loro fattibilità attraverso il ricorso al lavoro in remoto delle rispettive software house. Nel mese di febbraio, d'altronde, Take-Two si disse delusa dalle vendite di WWE2K20, salvo poi rimarcare la volontà di proseguire la propria partnership con gli sviluppatori di Visual Concepts (in un periodo che, però, era precedente all'esplosione della pandemia da COVID-19 in Europa e Nord America).