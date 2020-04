WWE 2K21 è stato cancellato, mistero sul futuro della serie

Dopo i rumor delle scorse settimane, adesso sembra ufficiale: 2K Games e Take-Two Interactive non pubblicheranno WWE 2K21, il gioco è stato cancellato apparentemente a causa dei risultati commerciali non troppo brillanti di WWE 2K20.

La notizia arriva da Sean Ross Sapp di Fightful.com, il quale sembra aver ricevuto conferma direttamente dalla WWE. WWE 2K20 non ha riscosso il successo commerciale sperato ed è stato accolto negativamente da pubblico e critica a causa di numerosi bug e problemi tecnici che hanno finito per compromettere l'esperienza di gioco.

2K Games sembrava inizialmente aver tagliato il budget a disposizione per WWE 2K21, pur mantenendo l'idea di lanciare il gioco in autunno, adesso i piani sembrano cambiati e a quanto pare il titolo non vedrà mai la luce. Non è chiaro se la compagnia svilupperà WWE 2K22 e non sappiamo se la World Wrestling Entertainment e Take-Two Interactive continueranno a mantenere in essere il loro rapporto.

Non è escluso che parte dei problemi produttivi che hanno portato alla cancellazione di WWE 2K21 possano dipendere dall'emergenza Coronavirus, l'attuale situazione internazionale rende difficile effettuare sequenze di motion capture e confrontarsi con gli atleti della federazione.