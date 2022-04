WWE 2K22 si aggiorna con il Banzai Pack, primo DLC del gioco di wrestling

2K Games annuncia l'arrivo del primo DLC di WWE 2K22, il nuovo pacchetto di contenuti scaricabili è denominato Banzai Pack e include alcune leggende della World Wrestling Entertainment tra cui Yokozuna e Rikishi.

L'elenco completo dei personaggi presenti nel DLC include The Samoan Bulldozer Umaga, Rikishi, Yokozuna, Kacy Catanzano dal roster di NXT e Omos, superstar del roster di Raw. Tutti i lottatori includono anche una carta MyFaction EVO per la modalitò La Mia Fazione.

Yokozuna è stato due volte campione del mondo WWE in carriera ed ha detenuto anche il titolo di coppia, rendendosi protagonista di feud con Hulk Hogan, Bret The Hitman Hart e The Undertaker. Rikishi è invece WWE Hall of Famer, campione intercontinentale e WWE Tag Team Champion. Anche Umaga è stato campione intercontinentale WWE due volte in carriera, Omos ha invece detenuto i titoli di coppia di Raw mentre Kacy Catanzano sta ottenendo buoni successi a NXT.

Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla recensione di WWE 2K22, il nuovo gioco di wrestling di 2K Games con licenza World Wrestling Entertainment è stato pubblicato lo scorso mese di marzo con un buon successo di critica e pubblico, con vendite sostenute specialmente in Nord America e nel Regno Unito.