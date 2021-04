WWE 2K22 annunciato a Wrestlemania 37: Rey Mysterio e Cesaro nel primo trailer

Come da pronostici, durante la trentasettesima edizione di Wrestlemania andata in onda la scorsa notte 2K Games ha annunciato WWE 2K22, nuova iterazione del videogioco di wrestling più noto in circolazione, al quale spetterà il gravoso compito di cancellare dalla memoria la debacle di WWE 2K20.

Il trailer dell'annuncio, catturato con il motore di gioco di una build ancora oggetto di rimaneggiamenti, conferma subito la presenza di lottatori del calibro di Rey Mysterio e Cesaro, con il primo che sfoggia la sua iconica mossa 619 per mandare al tappeto il malcapitato wrestler svizzero. Le piattaforme di gioco e la data d'uscita non sono state rivelate, ma è lecito attendersi il debutto della serie sulle console di nuova generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, entro la fine di quest'anno.

Dopo la figuraccia fatta con WWE 2K20, un episodio al di sotto delle attese, ricco di bug e dall'infausto esito commerciale, 2K Games ha preso la dura decisione di cancellare WWE 2K21 e concentrare tutte le forze su questo nuovo capitolo e sul ritorno in auge della serie. Il produttore Patrick Gilmore ha promesso "basi filosofiche nuove" per WWE 2K22, un concetto reso chiaro anche dalla tagline del gioco visibile alla fine del trailer: "WWE 2K22: Colpisce in maniera diversa".