WWE 2K22: annuncio del nuovo capitolo durante WrestleMania 37?

Con l'avvicinarsi di WrestleMania, il più importante appuntamento annuale della WWE giunto alla sua trentasettesima edizione, qualcosa sembra muoversi anche per i videogiochi dedicati alla federazione di Wrestling numero uno al mondo.

2K Sports ha infatti confermato che darà un annuncio importante relativo alla prossima edizione della serie WWE 2K, e lo farà proprio in concomitanza di WrestleMania 37, in programma per una doppia serata il 10 e l'11 aprile. Con enorme probabilità l'annuncio sarà relativo a WWE 2K22, la nuova iterazione della serie che farebbe così il suo ritorno dopo aver saltato lo scorso anno. Infatti, in seguito alla pessima accoglienza riservata a WWE 2K20 da parte di critica e pubblico (a tal proposito, leggete la nostra recensione di WWE 2K20 per farvi un'idea), 2K prese la decisione di cancellare l'edizione 2021 e ripensare così la serie dalle fondamenta, facendo uscire per compensare lo spin-off WWE 2K Battlegrounds. Adesso i tempi potrebbero essere maturi per tentare di riscattare il brand con il nuovo episodio. Non resta quindi che aspettare lo svolgimento di WrestleMania 37 per l'annuncio di 2K Sports, soprattutto per scoprire su quali sistemi uscirà il nuovo titolo: dando per scontato l'arrivo del gioco su PC, PlayStation 4 e Xbox One, è lecito attendersi che WWE 2K22 segni anche l'esordio della serie su console next-gen, con un'uscita anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

L'anno scorso il produttore di 2K Patrick Gilmore ha detto che WWE 2K22 si sarebbe poggiato su basi filosofiche del tutto nuove per dare nuova linfa vitale alla serie. La pausa di un anno sarà servita per rinnovare il brand?