WWE 2K22 avrà microtransazioni? Un leak sembra confermarlo

Sono ancora poche le informazioni ufficiali su WWE 2K22, il nuovo episodio della serie di wrestling firmata 2K Games la cui uscita è attesa per il 22 marzo 2022. Rumor delle scorse settimane hanno dato per certo il ritorno della GM Mode in WWE 2K22, ma per adesso ancora nessuna conferma ufficiale in tal senso.

Si è inoltre parlato anche di problemi nello sviluppo dei DLC di WWE 2K22 per via dei numerosi tagli al roster effettuati dalla compagnia nel corso del 2021. Adesso le nuove voci di corridoio attorno al gioco incentrato sugli spettacoli della federazione di Stamford danno per certa anche la presenza di microtransazioni: la conferma arriva da un leak legato ad alcune immagini apparentemente ufficiali raffiguranti secchi di monete d'oro con sopra sia il logo della WWE, sia il simbolo "VC" ben noto a tutti i giocatori della serie NBA 2K, trattandosi della valuta virtuale che può essere acquistata spendendo denaro reale in vari tagliandi. Sembra dunque che 2K e lo sviluppatore Visual Concepts vogliano seguire anche in WWE 2K22 la strada già tracciata con le produzioni legate all'NBA.

Nei giochi WWE le microtransazioni non sono una novità essendo presenti in WWE 2K Battlegrounds uscito nel corso del 2020. In attesa di maggiori delucidazioni da parte di 2K sulla questione, restano ancora ignote le console che ospiteranno la nuova iterazione del brand, sebbene sia lecito ipotizzare l'arrivo del nuovo titolo su PlayStation e Xbox oltre che su PC.