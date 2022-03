WWE 2K22 come sbloccare i lottatori: lista completa dei wrestler

Mancano ancora due giorni al lancio ufficiale di WWE 2K22, ma nel frattempo potete approfittare del tempo rimanente informandovi su tutte le Superstar incluse nel gioco e i requisiti per sbloccarle.

WWE 2K22 offrirà un'ampia selezione di Wrestler, Leggende ed outfit. Alcuni saranno disponibili fin dall'inizio, alcuni dovranno essere ottenuti attraverso la progressione nel gioco, altri ancora potranno essere sbloccati in qualsiasi momento tramite la valuta in-game (Virtual Currency, VC), che potrà essere guadagnata semplicemente giocando e completando le molteplici modalità messe a punto dagli sviluppatori.

WWE 2K22 | La lista delle Superstar sbloccabili con VC

Per sbloccare le Superstar extra, non dovrete far altro che dirigervi nel Negozio, selezionare il Wrestler di vostro interesse e pagare la somma di VC richiesta. Ecco la lista completa dei lottatori acquistabili e il loro prezzo:

Andre The Giant – 1.000

Beth Phoenix – 1.000

Big Boss Man – 1.000

Bobby Heenan (Manager) – 300

Booker T – 1.000

Bret Hart – 1.000

Chyna – 1.000

Diesel – 1.000

Faarooq – 1.000

Finn Balor Demon – 1.000

Goldberg – 1.000

Hulk Hogan – 1.000

Jake Roberts – 1.000

Jerry “The King” Lawler – 1.000

Jim Neidhart – 1.000

Kane – 1.000

Kevin Nash – 1.000

Maryse – 1.000

Mickie James – 1.000

Mr. McMahon – 1.000

Mr. McMahon (Manager) – 300

Papa Shango – 1.000

Randy Savage – 1.000

Razor Ramon – 1.000

Ric Flair ’88 – 1.000

Road Dogg Jesse James – 1.000

Roddy Piper – 1.000

Scott Hall – 1.000

Shane McMahon – 1.000

Stephanie McMahon – 1.000

Stephanie McMahon (Manager) – 300

Steve Austin – 1.000

Ted DiBiase – 1.000

The Rock – 1.000

Triple H – 1.000

Trish Stratus – 1.000

Ultimate Warrior – 1.000

Undertaker – 1.000

Undertaker ’02 – 1.000

William Regal – 1.000

In totale, vi serviranno 37.900 VC per sbloccare tutte le Superstar di WWE 2K22. La valuta in-game potrà essere acquistata con denaro reale, ma non sarà obbligatorio, dal momento che potrete guadagnarla tranquillamente anche giocando. Volendo, potrete velocizzare il processo di sblocco anche acquistando il DLC Supercharger a 4,99 euro, che prevede l'accesso immediato a tutte le Leggende disponibili nella versione di lancio del gioco.

WWE 2K22 | Lista dei Wrestler sbloccabili nello Showcase

In aggiunta a tutti i lottatori sbloccabili con valuta in-game, ci saranno anche altre 17 Superstar ottenibili esclusivamente giocando allo Showcase, una modalità interamente dedicata alla carriera e ai match di Rey Mysterio. Stiamo parlando di:

Batista – Completa SmackDown vs. Batista

Dolph Ziggler ’09 – Completa SummerSlam 2009

Dominik Mysterio – Completa Payback 2020

Eddie Guerrero – Completa WrestleMania 21

Eddie Guerrero ’97 – Completa Halloween Havoc 1997

JBL – Completa Judgement Day 2006

Kane ’08 – Completa Cyber Sunday 2008

The Miz ’11 – Completa Raw vs. The Miz

Rey Mysterio ’05 – Completa WrestleMania 21

Rey Mysterio ’06 – Completa Raw vs. Shawn Michaels and Judgement Day 2006

Rey Mysterio ’08 – Completa Cyber Sunday 2008

Rey Mysterio ’09 – Completa SummerSlam 2009

Rey Mysterio Dec ’09 – Completa SmackDown vs. Batista and Royal Rumble 2010

Rey Mysterio ’11 – Completa Raw vs. The Miz

Rey Mysterio Jr. – Completa Halloween Havoc 1997

Shawn Michaels – Completa Raw vs. Shawn Michaels

The Undertaker ’10 – Completa Royal Rumble 2010

WWE 2K22 | Superstar in arrivo via DLC dopo il lancio

Infine, è prevista una selezione di combattenti destinati ad arrivare nel roster dopo il lancio di WWE 2K22 sotto forma di 5 DLC a pagamento, anche compresi all'interno di un unico Season Pass da 39,99 euro. Finora sono stati resi noti:

Cactus Jack

LA Knight

Mr. T

Rob Van Dam

Stacy Keibler

Yokozuna

Machine Gun Kelly

Ronda Rousey