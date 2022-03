WWE 2K22 debutta al secondo posto in UK, ancora primo Gran Turismo 7

WWE 2K22 debutta al secondo posto della classifica britannica, il gioco di wrestling 2K Games non può nulla contro Gran Turismo 7, al primo posto per la seconda settimana consecutiva dal lancio avvenuto il 4 marzo.

Al terzo posto troviamo poi Elden Ring, seguito da Horizon Forbidden West, la Top 10 si completa con Leggende Pokemon Arceus, Mario Kart 8 Deluxe, FIFA 22, Animal Crossing New Horizons, Minecraft per Nintendo Switch e Mario Party Superstars.

Top Ten UK 15 marzo 2022

Gran Turismo 7 WWE 2K22 Elden Ring Horizon Forbidden West Leggende Pokemon Arceus Mario Kart 8 Deluxe FIFA 22 Animal Crossing New Horizons Minecraft Nintendo Switch Edition Mario Party Superstars

Dying Light 2 esce dalla Top Ten e occupa ora la posizione numero 11, mentre Assassin's Creed Valhalla L'Alba del Ragnarok debutta alla posizione numero 12, GTA V invece occupa la posizione numero 14. Una classifica piuttosto variegata ma con una sola new entry (WWE 2K22 appunto) per il resto la classifica vede la presenza di titoli già noti e usciti da tempo nei negozi.

Elden Ring è la nuova IP più venduta in Europa dal 2016, sin dai tempi di Tom Clancy's The Division, mentre Horizon Forbidden West è il miglior lancio su PS5, ad esclusione dei giochi della serie Call of Duty.