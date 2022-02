WWE 2K22 ci ha fatto dimenticare il disastroso capitolo del 2020

Abbiamo provato in anteprima WWE 2K22, scoprendo un prodotto anni luce avanti al disastroso episodio lanciato del 2020. Ecco il resoconto della nostra prova.

Ricordate il pessimo WWE 2K20? Bene, scordatevelo! 2K Games e Visual Concepts ci hanno offerto la possibilità di provare WWE 2K22, nuovo episodio che ha notevolmente beneficiato del lungo periodo di sviluppo aggiuntivo resosi necessario dopo la débâcle di fine 2019. Il primo contatto si è rivelato decisamente positivo, mettendo innanzitutto in evidenza la gradita mancanza dei folli bug e glitch che funestavano il predecessore.

Per la gioia di tutti i fan del wrestling, in Modalità Esibizione abbiamo trovato tutte le tipologie di match che caratterizzano la federazione, mentre pad alla mano abbiamo riscontrato una completa rivoluzione del sistema di combattimento, in particolar modo nell'esecuzione di attacchi e reversal, con la possibilità di effettuare coreografiche combo. Di buona fattura anche il comparto tecnico, sebbene avremmo gradito vedere meno compenetrazioni. Ne parliamo in maniera approfondita nella Video Anteprima in apertura di notizia e nell'Anteprima di WWE 2K22 curata dal nostro Giovanni Panzano.