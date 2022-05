WWE 2K22: il DLC Most Wanted introduce nuove, grandi leggende del wrestling

WWE 2K22 amplia ulteriormente il proprio roster. Dopo aver visto l'arrivo del DLC Banzai Pack per WWE 2K22, 2K annuncia che Most Wanted, il secondo pacchetto di contenuti aggiuntivi per il gioco di wrestling, è ora disponibile e mette a disposizione una nuova serie di leggende.

Piatto forte del DLC è l'inclusione di Cactus Jack, uno dei più celebri personaggi interpretati da Mick Foley nel corso della sua iconica carriera. Il palmares di Foley è di tutto rispetto, avendo vinto in tre diverse occasioni il WWE Championship oltre ad essere stato WWE Tag Team Champion per otto volte, venendo poi inserito nella WWE Hall of Fame nel 2013. Altro Hall of Famer aggiunto con il Most Wanted Pack è Vader, uno dei wrestler più noti della WCW con vari trascorsi anche in WWE. Tra i lottatori del passato c'è infine spazio anche per The Boogeyman, entrato nell'immaginario collettivo dei fan per il suo coreografico ingresso in scena e per il "vizio" di mangiare vermi per terrorizzare gli avversari.

Il nuovo DLC introduce anche due personaggi parte della WWE odierna, trattasi di Ilja Dragunov, attuale NXT UK Champion, e di Indi Hartwell, lottatrice appartenente al roster di NXT. Proprio come accaduto per il Banzai Pack, passato e presente della federazione di Stamford si mescolano nei nuovi DLC, rendendo sempre più ricco il già corposo roster di partenza.

La nostra recensione di WWE 2K22 testimonia che si è trattato di un ritorno vincente: se ancora non lo avete fatto, questa volta potrebbe davvero meritare una chance.