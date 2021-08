WWE 2K22: Edge è scatenato nei primi due screenshot del nuovo gioco di wrestling

Nel corso del weekend è andato in onda WWE SummerSlam, il celebre pay per view estivo della World Wrestling Entertainment, in questa occasione 2K Games ha mostrato il primo trailer e le primissime immagini di WWE 2K22.

Rey Mysterio, Roman Reigns, Goldberg, Bayley, Bobby Lashley, Drew McIntyre, The Miz, Sheamus, Shinsuke Nakamura, Rhea Ripley, Finn Bálor, Ricochet e Kane sono i protagonisti del trailer di WWE 2K22, la compagnia ha inoltre condiviso due screenshot con protagonista Edge, una delle Superstar più amate della compagnia di Stanford.

Purtroppo non ci sono molti altri dettagli, il publisher ha confermato che WWE 2K22 è realizzato con un motore di gioco interamente riprogettato per garantire una grafica di alto profilo e controlli più reattivi. Ad oggi l'85% del roster WWE ha preso parte alle sessioni di motion capture e sono state immagazzinate oltre 3.400 nuove animazioni per i lottatori.

WWE 2K22 è atteso per il mese di marzo 2022, a gennaio del prossimo anno verranno svelati nuovi dettagli sul progetto. Il gioco salta quindi la consueta finestra di lancio autunnale per arrivare durante la primavera, l'obiettivo è ovviamente quello di avere più tempo per rifinire al meglio vari aspetti della produzione e non deludere le aspettative del pubblico.