WWE 2K22: Gamelife apre i preordini, bonus e versione standard in offerta

Gamelife ha aperto i preordini di WWE 2K22 in uscita il prossimo 11 marzo su PC e console della famiglia PlayStation e Xbox. Oltre all'edizione Standard è disponibile anche una ricca versione Deluxe, ora disponibile per il preorder.

La versione Standard per PS5 e Xbox Series X costa 67 euro invece di 74 euro mentre l'edizione per le console old-gen può essere preordinata a 63 euro invece di 69 euro. La Deluxe Edition per PS4 e PS5 costa 99.99 euro e include:

Gioco Dual-Gen per entrambe le console

Pacchetto Undertaker Immortale con tre versioni aggiuntive di The Undertaker, carte EVO La Mia Fazione di The Undertaker e vantaggi e bonus

3 giorni di Accesso Anticipato

Season Pass con 5 pacchetti di contenuti aggiuntivi, mega potenziamento La Mia Ascesa e il pacchetto SuperCharger.

Starrcade '96 Rey Mysterio Pack (solo per PlayStation 5) che include il personaggio Rey Mysterio Starrcade '96 e la carta Rey Mysterio Starrcade '96 Rubino per La Mia Fazione.

Ma non finisce qui perchè prenotando una qualsiasi versione di WWE 2K22 da Gamelife riceverete il pacchetto bonus The Undertaker Immortale che include Phantom Mask Undertaker, Lord of Darkness Undertaker e Boneyard Match Undertaker, 3 carte EVO La Mia Fazione di the Undertaker e una carta logo La Mia Fazione ispirata al Becchino.