WWE 2K22, leak per il gameplay trailer: reveal alla Royal Rumble?

Mentre i dataminer diffondono le prime informazioni inerenti a peso e preload della versione PlayStation 5 di WWE 2K22, un nuovo leak ha colpito il prossimo capitolo della serie videoludica dedicata al mondo del wrestling professionistico.

In particolare, in rete sembra essere trapelato prima del tempo un nuovo trailer del gioco di casa Take-Two. Con un focus particolarmente dedicato al gameplay, il filmato avrebbe svelato molteplici informazioni sulla produzione. Stando ai rumor, nello specifico, il trailer di WWE 2K22, che presenta una durata di poco inferiore ai due minuti, dovrebbe essere pubblicato ufficialmente in occasione della Royal Rumble 2022, prevista in casa WWE per la giornata di oggi, sabato 29 gennaio.

Stando a quanto riportato, il filmato dovrebbe rappresentare una versione alternativa dell'ultimo trailer di WWE 2K22. A differenza di quest'ultimo, però, sembrerebbe includere diverse sequenze di gameplay, con dunque la possibilità di dare un primo sguardo ai modelli dei lottatori, alle animazioni che si presenteranno sul ring e molto altro ancora. Se tali indiscrezioni si riveleranno corrette, tra poche ore gli appassionati di wrestling potranno scoprire nuovi dettagli su WWE 2K22.



