WWE 2K22, la lista completa del wrestler in arrivo via DLC: c'è pure Logan Paul

Se il centinaio di wrestler già incusi in WWE 2K 22 non vi bastano, allora sappiate che potrete aggiungerne altri 27 al roster acquistando i DLC post-lancio già programmati da 2K Games e Visual Concept.

WWE 2K22 debutterà domani 11 marzo su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC con oltre un centinaio di lottatori, suddivisi in tre grandi gruppi: quelli subito pronti all'uso, i wrestler acquistabili con la valuta in-game (VC) e le Superstar sbloccabili nella modalità Showcase di Rey Mysterio. A questi andranno ad aggiungersi altri 27 wrestler suddivisi in 5 pacchetti a pagamento che verranno messi a disposizione come parte del supporto post-lancio.

Lista dei DLC di WWE 2K22

Banzai Pack (26 aprile): Kacy Catanzaro, Omos, Rikishi, Umaga, Yozuna;

(26 aprile): Kacy Catanzaro, Omos, Rikishi, Umaga, Yozuna; Most Wanted Pack (17 maggio): The Boogeyman, Cactus Jack, Ilja Dragunov, Indi Hartwell, Vader;

(17 maggio): The Boogeyman, Cactus Jack, Ilja Dragunov, Indi Hartwell, Vader; Stand Back Pack (7 giugno): A-Kid, Hurricane Helms, Nash Carter, Stacy Keibler, Wes Lee;

(7 giugno): A-Kid, Hurricane Helms, Nash Carter, Stacy Keibler, Wes Lee; Clowning Around Pack (28 giugno): The British Bulldog, Doink the Clown, Doudrop, Mr T., Rick Boogs, Ronda Rousey;

(28 giugno): The British Bulldog, Doink the Clown, Doudrop, Mr T., Rick Boogs, Ronda Rousey; The Whole Dam Pack (19 luglio): Commander Azeez, LA Knight, Logan Paul, Machine Gun Kelly, Rob Van Dam, Xia Li.

I pacchetti aggiuntivi potranno essere comprati singolarmente oppure tutti assieme come parte di un Season Pass, già disponibile all'acquisto al prezzo di 39,99 euro. Il Season Pass è a sua volta incluso senza costi aggiuntivi nelle Deluxe Edition e nWo 4-Life Edition di WWE 2K22.