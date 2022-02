WWE 2K22: Machine Gun Kelly e The Undertaker svelano la Colonna Sonora!

Di ritorno dal ring di WWE 2K22 con il video della MyGM Mode, i vertici di 2K Games presentano ufficialmente la Colonna Sonora del loro kolossal sul wrestling confezionando un trailer che conferma, ebbene sì, Machine Gun Kelly nel ruolo di Executive Producer.

Il noto rapper e punk rocker statunitense unirà le proprie forze a quelle di una leggenda del wrestling come The Undertaker per dare forma a una soundtrack in linea con gli esplosivi contenuti ingame promessi dagli sviluppatori di Visual Concepts.

Lo stesso Machine Gun Kelly, oltretutto, sarà presente nel gioco come personaggio interpretabile! La Colonna Sonora di WWE 2K22 si comporrà di dodici tracce selezionate da MGK, due delle quali lo vedranno protagonista con il "Concert for Aliens" e la collaborazione con Bert McCracken e Yungblud per il brano "Body Bag".

WWE 2K22: Colonna Sonora

Machine Gun Kelly - "concert for aliens"

Machine Gun Kelly ft. YUNGBLUD & Bert McCracken - "body bag"

Wu Tang Clan - "Protect Ya Neck"

Motorhead - "Iron Fist"

Poppy - "Say Cheese" (Live NXT version)

Royal Blood - "Typhoons"

Bring Me The Horizon - "Happy Song"

The Weeknd - "Heartless"

Turnstile - "I Don't Wanna Be Blind"

Asking Alexandria - "The Final Episode (Let's Change the Channel)”

KennyHoopla - "Hollywood Sucks"

Qualora foste interessati, a questo link di Apple Music potete ascoltare in streaming i brani della Colonna Sonora di WWE 2K22 prima che il nuovo capitolo dell'esperienza di wrestling targata 2K Games sarà disponibile nei negozi. Prima di lasciarvi al video con MGK e Undertaker, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra anteprima di WWE 2K22 e lo spettacolo del wrestling.