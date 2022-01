WWE 2K22: modalità Showcase, data d'uscita e copertina con Rey Mysterio

WWE 2K22 si avvicina alla sua uscita, fissata per l'11 marzo 2022. Il gioco segnerà il ritorno della serie dopo oltre un anno di pausa e promette di compiere un importante passo avanti sia ludico che visivo rispetto alle precedenti iterazioni del brand.

Abbiamo avuto conferma ufficiale che Rey Mysterio sarà l'atleta di copertina di WWE 2K22: il leggendario wrestler messicano, membro del roster di Raw in WWE, è stato protagonista di una conferenza stampa volta a pubblicizzare il nuovo gioco dedicato al wrestling offerto dalla dederazione di Stamford. Oltre a parlare della sua carriera e le prospettive future, il "Folletto di San Diego" si è soffermato anche su vari dettagli relativi a WWE 2K22 e le sue modalità di gioco.

Mysterio, che sarà il protagonista principale della nuova modalità WWE 2K Showcase, si dice anzitutto fiero di essere stato scelto per la cover del prossimo capitolo: "Rappresentare la cultura della lucha libre come star della cover di WWE 2K22 è un motivo di grande orgoglio non solo per me, ma anche per tutte le generazioni che verranno dopo di me", dice il lottatore, che aggiunge: "Non vedo l'ora di condividere le storie dietro i più grandi momenti della mia carriera con i giocatori, connettendomi con i fan WWE in una maniera completamente nuova mentre giocano la mia 2K Showcase. Ci saranno aspetti mai visti prima, dunque preparatevi per la corsa".

Mysterio conferma alcuni dei contenuti che saranno presenti nello Showcase: sarà possibile giocare il suo iconico match contro Eddie Guerrero di WrestleMania 21, oltre alla sfida contro The Undertaker risalente alla Royal Rumble 2010. L'atleta non vede inoltre l'ora di giocare WWE 2K22, confermando che la nuova iterazione sarà molto più ricca e corposa rispetto al passato: "Il gioco colpisce così forte che voglio sperimentare ogni singola modalità di gioco, tuttavia dovrà aspettare come tutti l'uscita fissata per l'11 marzo".

Il 2022 segna il ventesimo anniversario dal debutto di Rey Mysterio in WWE, motivo per cui l'averlo scelto per la cover è a suo modo un evento simbolico. Ricordiamo inoltre che WWE 2K22 vedrà il ritorno della GM Mode, modalità da tantissimi anni richiesta dagli appassionati della serie che presto potranno sperimentarla in una versione completamente rinnovata.