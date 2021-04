WWE 2K22: il nuovo capitolo non arriverà su console next-gen?

La WWE sta per fare il suo ritorno nel mondo dei videogiochi. WWE 2K22 è stato annunciato durante WrestleMania 37 attraverso un breve trailer che ha mostrato in azione i primi due personaggi ufficiali del roster, Rey Mysterio e Cesaro. Ma emergono dubbi su quali console ospiteranno il nuovo capitolo.

Il primo filmato, infatti, non cita nessun sistema sul quale la nuova iterazione della serie farà il suo esordio verso gli ultimi mesi del 2021. Ciò ha alimentato alcune voci secondo le quali WWE 2K22 non arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, dove sarà giocabile soltanto in retrocompatibilità. A lanciare l'ipotesi è un post realizzato da ItzPHSavageWolf, molto attivo su Twitter nel trattare argomenti relativi alla WWE, dove conferma la possibilità che il prossimo episodio avrà soltanto un'uscita sui vecchi sistemi di Sony e Microsoft. Ad alimentare i sospetti è anche il canale Youtube ufficiale PlayStation, che nel pubblicare il teaser trailer cita la sola PlayStation 4 come piattaforma di riferimento per il titolo prodotto da 2K Sports. Al momento si parla di semplici supposizioni: non resta che attendere una comunicazione ufficiale da parte di 2K in merito ai sistemi che ospiteranno WWE 2K22.

Dopo un anno sabbatico in seguito alla pessima accoglienza riservata a WWE 2K20 (potete leggere la nostra recensione di WWE 2K20 per capire cosa è andato storto), per la serie questo potrebbe essere il momento del riscatto, ma la possibile conferma di una mancata edizione next-gen potrebbe sicuramente far storcere il naso a molti appassionati.