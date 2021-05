WWE 2K22: il nuovo sistema di scansione facciale mostrato da 2K

2K deve ancora riscattarsi dalla brutta prova offerta con WWE 2K20, motivo per cui sembra voler fare le cose davvero in grande con WWE 2K22 che riporterà in scena gli show della World Wrestling Entertainment dopo essersi preso un anno sabbatico.

Gli sviluppatori hanno già cominciato a tenere aggiornati i fan sull'andamento dello sviluppo, pubblicando i primi video dietro le quinte per mostrare il loro modus operandi e le nuove tecnologie che utilizzeranno per dare vita alla nuova iterazione della storica serie di Wrestling che fonda le sue radici nel lontano 2000 con l'uscita del primo WWF SmackDown! per PlayStation. Su Twitter hanno rivelato la nuova attrezzatura utilizzata per le scansioni facciali delle varie superstar WWE: a comporla ci sono 80 telecamere ad altissima risoluzione e un nuovo software per mappare con precisione maniacale tutti i dettagli dei volti dei protagonisti, riproducendo così sofisticati modelli 3D.

Nella clip vengono mostrate due assolute leggende del wrestling quali Ric Flair e Booker T, tra i primi ad essersi sottoposti alle sessioni di face-scan per il prossimo capitolo della serie. Ciò lascia quindi intendere anche che l'ex sei volte campione mondiale sarà anch'esso incluso nel gioco (Flair era invece già stato mostrato nel precedente video dietro le quinte), portando per ora il roster ufficiale a 4 elementi: oltre alle due leggende sono confermati per il momento Rey Mysterio e Cesaro, mostrati nel trailer di annuncio di WWE 2K22.

Di seguito potete trovare anche il video della sessione mo-cap di WWE 2K22. Ricordiamo che per il momento ancora non sono state confermate in via definitiva le console sulle quali il nuovo titolo uscirà entro la fine di quest'anno.