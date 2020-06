WWE 2K22 poggerà su 'basi filosofiche' nuove, promette il produttore

In occasione di una sessione AMA (Domande e Risposte) tenuta su Reddit, il produttore di WWE 2K22, Patrick Gilmore, ha confermato la cancellazione di WWE2K21 e promesso agli appassionati della serie di wrestling targata 2K che il prossimo capitolo sarà "sviluppato su basi filosofiche nuove".

Il veterano dell'industria videoludica chiamato da 2K per risollevare le sorti di questa iconica saga ha spiegato che la sua intenzione è quella, appunto, di poggiare lo sviluppo del prossimo episodio su "basi filosofiche del tutto nuove", senza però perdere di vista l'eredità spirituale dei più apprezzati capitoli del passato come WWF No Mercy e WWF SmackDown! Here Comes the Pain.

Nel corso dell'AMA, Gilmore ha spiegato che gli autori di Visual Concept si stanno concentrando su un profondo piano di miglioramento dei contenuti suddiviso in sei punti, ciascuno dedicato ad un elemento fondante dell'esperienza di gioco. I punti elencati dal produttore sono Gameplay, Online, Creazione del Personaggio, Aspetto e customizzazione estetica del Wrestler, Fisica e WWEX (acronimo che sta per "Esperienza WWE"), ossia tutti quegli elementi scenici che contribuiscono a catturare l'essenza del marchio WWE e la spettacolarità degli incontri di wrestling.

Sempre a detta di Gilmore, gli sviluppatori di WWE 2K22 puntano a dare vita a un progetto capace di aggiornarsi costantemente per dare modo ai fan di ricevere contenuti sempre originali e attività a cui partecipare, pur senza specificare se il titolo adotterà o meno la formula dei GaaS (Games as a Service, i cosiddetti "Giochi come Servizi" o a sviluppo continuo). Non è ancora chiaro, infine, se WWE 2K22 uscirà anche su PS5 e Xbox Series X.