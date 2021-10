WWE 2K22: problemi nello sviluppo del roster, DLC a rischio?

WWE 2K22 riporterà in scena il wrestling della WWE dopo un anno di pausa. Il nuovo episodio debutterà il 22 marzo 2022 e promette di rivelarsi molto più ambizioso rispetto ai predecessori: secondo i rumor, infatti, WWE 2K22 rivoluzionerà la serie con un gameplay fantastico, aumentando l'interesse dei fan nei confronti del nuovo gioco.

Nonostante 2K e Visual Concepts stiano lavorando duramente per assicurare un prodotto che possa far dimenticare il grosso passo falso compiuto con WWE 2K20 (e la nostra recensione di WWE 2K20 vi ricorda cosa è andato storto), sembra che siano già emerse alcune problematiche nello sviluppo del nuovo titolo, in particolare per quanto riguarda il roster e la conseguente produzione dei futuri DLC. Nell'ultimo anno e mezzo, infatti, la federazione di Stamford ha attuato una massiccia campagna di licenziamenti che ha notevolmente sfoltito i roster di Raw, SmackDown ed NXT: nel 2021 sono stati oltre una cinquantina gli atleti ad abbandonare i ring della WWE, tra questi non solo figure di minore rilevanza, ma anche main eventer del calibro di Bray Wyatt e Braun Strowman.

I massicci tagli effettuati dalla compagnia non solo rischiano di avere ripercussioni sul roster di lancio di WWE 2K22, costringendo a rimuovere wrestler già pianificati per il gioco, ma hanno causato difficoltà agli sviluppatori anche per quanto riguarda la programmazione del futuri DLC. Secondo un report del portale SGO, infatti, diversi atleti di NXT quali l'ex North American Champion Bronson Reed, Leon Ruff, Tyler Ruster e Mercedez Martinez erano già stati pianificati come contenuti scaricabili da rendere disponibili nei mesi successivi al lancio.

Il rilascio di questi atleti ha quindi costretto gli autori a cancellare quanto programmato, causando non pochi grattacapi a Visual Concepts che deve ora ripensare i progetti futuri con lo spettro di ulteriori licenziamenti nel prossimo futuro da parte della WWE. Oltre alle incertezze sul futuro dei DLC, ricordiamo inoltre che al momento non sono state confermate le console sulle quali WWE 2K22 farà il suo esordio, sebbene sia ipotizzabile l'arrivo del titolo su PC e sui sistemi PlayStation e Xbox attualmente in commercio.