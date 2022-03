WWE 2K22, recensioni in arrivo: i primi voti promuovono il gioco di wrestling

Tra i nuovi videogiochi in uscita a marzo 2022 su PC e console, trova spazio anche WWE 2K22, il nuovo titolo 2K dedicato al mondo del wrestling a marchio WWE.

Dopo la cancellazione di WWE 2K21, Visual Concepts è pronta a proporre una nuova iterazione della serie sportiva, dedicata a tutti gli appassionati dello sport entertainment statunitense. Con il Day One in programma per la giornata di domani, venerdì 11 marzo 2022, è tempo di assistere alla pubblicazione delle prime recensioni di WWE 2K22. I pareri dei critici hanno infatti iniziato a fare la propria comparsa nei database di Metacritic, delineando così un primo quadro della qualità complessiva della produzione.

I primi voti assegnati al gioco appaiono incoraggianti, con WWE 2K22 che mantiene per ora buone medie su tutte le piattaforme valutate. Di seguito, vi riportiamo i primi dettagli:

Versione PC: l'unica recensione disponibile, di PC Invasion, assegna 75/100;

l'unica recensione disponibile, di PC Invasion, assegna 75/100; Versione PS5 : tre recensioni definiscono una media di 80/100 (Scren Rant 90/100; GamesHub 80/100; GamesRadar 70/100);

: tre recensioni definiscono una media di 80/100 (Scren Rant 90/100; GamesHub 80/100; GamesRadar 70/100); Versione PS4: l'unica recensione disponibile, di Atomix, assegna 80/100;

l'unica recensione disponibile, di Atomix, assegna 80/100; Versione Xbox Series X|S : tre recensioni assegnano le votazioni due 70/100 (Game Rant e Digital Trends) e un 80/100 (VGC);

: tre recensioni assegnano le votazioni due 70/100 (Game Rant e Digital Trends) e un 80/100 (VGC); Versione Xbox One: al momento, ancora nessuna recensione disponibile;

In attesa di scoprire tutti i dettagli sulla produzione, sulle nostre pagine trovate la lista completa dei wrestler di WWE 2K22