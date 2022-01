WWE 2K22: Rey Mysterio sarà l'atleta di copertina, ecco la cover

La notizia non è ancora ufficiale ma su Twitter sta circolando in queste ore la copertina di WWE 2K22 in versione PS5 con protagonista Rey Mysterio, l'atleta messicano dovrebbe dunque essere il testimonial del nuovo gioco della World Wrestling Entertainment.

Il leaker assicura che i preordini di WWE 2K22 partiranno "presto" e svela alcuni dettagli in proposito, prenotando il gioco si otterranno tre giorni di accesso anticipato inoltre ci sarà una Deluxe Edition che includerà sempre tre giorni di accesso anticipato al gioco completo, il Season Pass e il DLC Undertaker Immortal Pack, quest'ultimo disponibile anche come bonus preordine.

Il WWE 2K22 Undertaker Immortal Pack includerà tre varianti del Becchino (Phantom Mask Undertaker, Lord of Darkness Undertaker, Boneyard Match Undertaker) e carte bonus del personaggio per la modalità MyFaction. Infine la fonte cita anche una terza edizione denominata WWE 2K22 nWo 4-Life Edition che dovrebbe includere come bonus l'Undertaker Immortal Pack oltre ad altri contenuti non ancora annunciati.

WWE 2K22 è atteso per il mese di marzo su piattaforme non ancora confermate ma presumibilmente il gioco vedrà la luce su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Sicuramente nelle prossime settimane ne sapremo di più, con la Royal Rumble alle porte, 2K Games potrebbe cogliere l'occasione per svelar nuovi dettagli sul progetto.