WWE 2K22, Rey Mysterio in azione: trailer per lo Showcase e la modalità My Rise

WWE 2K22 si avvicina al suo debutto su PC e console PlayStation e Xbox: a partire dal prossimo 11 marzo i wrestler della WWE faranno il loro ritorno sui ring videoludici dopo essersi presi un anno sabbatico, per un nuovo episodio che promette di compiere un grosso passo avanti rispetto al predecessore.

Dopo aver rivelato il roster completo di WWE 2K22, che offrirà oltre 180 lottatori, 2K e Visual Concepts continuano a pubblicizzare la loro produzione attraverso nuove informazioni e trailer relative alla modalità di gioco disponibili. L'ultimo filmato si sofferma in particolare su due delle principali opzioni di gioco presenti, vale a dire la modalità My Rise e lo Showcase interamente dedicato a Rey Mysterio. Quest'ultima ci consente di rivivere alcuni eventi chiave della carriera del leggendario wrestler mascherato di origini messicane, dai suoi primi anni in WWE fino al suo recente ritorno nel 2018, che lo vede adesso combattere al fianco di suo figlio Dominik Mysterio.

Per quanto riguarda My Rise, si tratta della consueta modalità carriera che ci mette nei panni di un wrestler (maschile o femminile, a libera scelta del giocatore) creato da zero: partendo dalla gavetta con gli allenamenti al Performance Center della WWE, lo scopo sarà quello di far emergere una nuova, grande Superstar portandola a vincere titoli mondiali ed affrontando i migliori atleti della compagnia.

Nella nostra anteprima di WWE 2K22 trovate molti dettagli sul prossimo episodio della serie, in attesa della recensione.