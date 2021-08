WWE 2K22: anche Rey Mysterio, Kane e Roman Reigns nel trailer con data d'uscita

Nel corso della notte si è tenuto il tanto atteso pay per view estivo della WWE, ovvero Summerslam, evento durante il quale è stato mostrato al pubblico un breve filmato in engine del prossimo WWE 2K22.

Il trailer, della durata di circa mezzo minuto, è una sorta di showcase di differenti sequenze con protagonisti i più famosi lottatori della federazioni di wrestling. Nel corso del video possiamo infatti apprezzare i dettagliati modelli poligonali di Rey Mysterio, Kane, Ricochet, Bobby Lashley, Goldberg, Bay Ley, Roman Reigns, Drew McIntyre e tanti altri. Purtroppo dal filmato non emergono dettagli sul gameplay, ma stando alle informazioni disponibili sul sito ufficiale è stata confermata la presenza di "un sistema di controllo rinnovato, una grafica da urlo e un motore grafico ridisegnato". Purtroppo tutte queste novità, attese da lungo tempo dai fan, non arriveranno sugli scaffali molto presto, dal momento che il prossimo titolo 2K Games verrà pubblicato il prossimo anno, per la precisione il 22 marzo 2022.

Al momento non sono state confermate le piattaforme di riferimento, ma è probabile che il gioco sia in uscita su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One. In ogni caso scopriremo maggiori informazioni sul titolo a gennaio, quando il team di sviluppo e il publisher torneranno a mostrarlo al pubblico in maniera più dettagliata.

Vi ricordiamo che, stando agli ultimi rumor, WWE 2K22 rivoluzionerà la serie e avrà un gameplay fantastico.