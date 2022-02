WWE 2K22, rivelate le Leggende: ci sono Big Boss Man e Booker T, ecco il trailer

2K Games e Visual Concepts tornano a mostrare WWE 2K22, e lo fanno svelando i nomi delle quattro Leggende che potremo ottenere e impersonare all'interno di questa nuova incarnazione della serie dedicata al wrestling WWE.

Come potete osservare dando uno sguardo al trailer che vi abbiamo riportato in cima, le Leggende di WWE 2K22 rispondono ai nomi di Big Boss Man, "Macho Man" Randy Savage, Chyna, e Booker T. Gli appassionati potranno quindi scatenarsi sul ring con questi quattro volti storici che hanno segnato il wrestling WWE nelle ultime decadi. Pre-ordinando il gioco vi assicurerete sin dal day one la presenza delle quattro Leggende.

Nel roster di WWE 2K22 sono già stati confermati atleti come Bobby Lashley, Edge, Hulk Hogan, Kevin Nash, Rey Mysterio (volto di copertina), Scott Hall e Syxx. Acquistando la versione nWo 4-Life Edition otterrete i costumi alternativi di Hulk/Hollywood Hogan, Scott Hall, Kevin Nash, e Syxxm, sbloccherete Eric Bischoff come personaggio giocabile e potrete riscattare altri bonus aggiuntivi.

Lasciandovi alla visione del trailer vi ricordiamo che WWE 2K22 sarà disponibile su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One a partire dall'11 marzo. Per ulteriori approfondimenti sul titolo di Visual Concepts vi rimandiamo alla nostra Anteprima di WWE 2K22.