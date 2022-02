WWE 2K22 sale sul ring: i nuovi trailer presentano la MyGM Mode

Con la Royal Rumble 2022 che ha ormai inaugurato la Road to Wrestlemania 2022, i fan del wrestling WWE possono prepararsi ad ingannare l'attesa per il grande evento con il lancio di WWE 2K22.

La produzione Take Two dedicata all'universo del wrestling è infatti in procinto di approdare sul mercato, per portare con sé una interessante rivoluzione nella storia della serie. Per la prima volta, infatti, i giocatori potranno trovare ad attenderli la MyGM Mode. Quest'ultima rappresenta una modalità tramite la quale sarà possibile vestire i panni di General Manager degli show WWE, con la possibilità di interpretare icone dello show d'intrattenimento, da Adam Pearce a Sonya DeVille.



Con una svolta di stampo gestionale, la Modalità My General Manager consentirà agli appassionati di gestire il proprio budget liberamente, così da formare un roster di atleti imbattibile. All'appello non mancheranno ovviamente i Draft, ma nemmeno l'opportunità di plasmare i ranghi di face e heel tra i propri atleti WWE. Per presentare la nuova MyGM Mode, il team di sviluppo ha pubblicato due trailer di WWE 2K22 dedicati: potete visionarli direttamente in apertura e in calce a questa news.

In chiusura, vi ricordiamo che WWE 2K22 sarà presto disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S, con data di lancio in programma per il prossimo 11 marzo 2022.