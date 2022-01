WWE 2K22, quasi 50 GB su PS5: svelati i dettagli su pre-load e uscita

Tra i moltissimi titoli in arrivo sul mercato nel corso del mese di marzo 2022, trova spazio anche WWE 2K22, produzione alla quale è stato affidato il compito di rilanciare la serie videoludica dedicata all'universo della World Wrestling Entertainment.

A diverse settimane di distanza dal Day One stabilito da Take-Two, l'ormai noto dataminer attivo su Twitter come "PlayStazion Size" provvede a svelare alcuni dettagli tecnici sulla produzione. Tramite il cinguettio che trovate in calce a questa news, scopriamo in particolare che il peso previsto per la versione PlayStation 5 di WWE 2K22 è pari a 47,229 GB. A questi ultimi, si dovrà aggiungere un'eventuale Day One Patch.

Il dataminer ha inoltre rivelato che il pre-load per il simulatore di wrestling dovrebbe divenire operativo in data 9 marzo 2022, dunque con un paio di giorni di anticipo rispetto alla data di uscita di WWE 2K22, fissata per l'11 marzo 2022. Tempistiche diverse sembrerebbero essere invece previste per le edizioni speciali di WWE 2K22. Secondo quanto riferito dal dataminer, in particolare, la Deluxe Edition del gioco garantirà alcuni giorni di accesso anticipato. I dettagli in merito riferiscono di un avvio del pre-load già in data 6 marzo 2022, con possibilità di salire sul ring a partire dal successivo 8 marzo 2022.