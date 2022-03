WWE 2K22: quanti titoli e cinture da campione si possono vincere?

Dopo aver fatto i conti con la tiepida accoglienza riservata a WWE 2K20, che aveva deluso pubblico e critica, la più famosa serie videoludica dedicata al wrestling ha deciso di prendersi un anno in più di tempo per rifondare, ed è tornata sul mercato con un nuovo capitolo molto più convincente del precedente, come confermato dalla recensione di WWE 2K22.

Grazie a questa decisione, il team di sviluppo ha potuto dedicare maggiore attenzione ai contenuti inseriti all’interno del gioco: tra questi è possibile annoverare anche il più grande numero di titoli da campione dell’intera serie, che in questo capitolo ammontano a ben 65 titoli differenti. Nei prossimi paragrafi potete trovare la lista completa, suddivisi a seconda della categoria di appartenenza.

Titoli e cinture WWE

Titoli WWE Attuali

WWE Championship

WWE Universal Championship (SmackDown)

WWE Intercontinental Championship

WWE United States Championship

WWE Raw Women's Championship

WWE Smackdown Women's Championship

24/7 Championship

NXT Championship

NXT Women's Championship

NXT North American Championship

NXT Cruiserweight Championship

NXT United Kingdom Championship

NXT UK Women's Championship

Titoli WWE Classici

WWE Universal Championship ‘16-’19 (Raw)

WWE Championship ‘13-’14

WWE Championship ‘05-’13

WWE Undisputed Championship

WWE Championship ‘98-’02

WWE Championship ‘88-’98

WWE Championship (Brahma Bull)

WWE Championship (Smoking Skull)

World Heavyweight Championship

World Wide Wrestling (WWWF) Heavyweight Championship

WWE Intercontinental Championship ‘11-’19

WWE Intercontinental Championship ‘98-’11

WWE Intercontinental Championship ‘94

WWE Intercontinental Championship ‘90

WWE United States Championship ‘03-’20

WWE United States Championship (Cena/Spinner)

WWE United Kingdom Championship

WWE Light Heavyweight Championship

WWE Divas Championship

WWE Women’s Championship

WWE Cruiserweight Championship ‘01-’07

WWE European Championship

WWE Hardcore Championship

Million Dollar Championship

NXT Championship ‘12-’17

NXT Women’s Championship ‘13-’17

Altri titoli WCW e ECW

WCW World Heavyweight Championship ‘91-'93

WCW World Heavyweight Championship (nWo)

WCW World Heavyweight Championship (nWo Wolfpac)

WCW United States Championship

WCW Hardcore Championship

WCW Cruiserweight Championship

ECW Championship ‘08-’10

ECW World Championship ‘06-’08

ECW World Heavyweight Championship ‘94-’01

ECW World Television Championship

Titoli di Coppia

Titoli WWE di coppia Attuali

WWE Raw Tag Team Championship

WWE Smackdown Tag Team Championship

WWE Women’s Tag Team Championship

NXT Tag Team Championship

NXT Women’s Tag Team Championship

NXT UK Tag Team Championship

Titoli WWE Tag Team Classici

NXT Tag Team Championship '13-'17

WWE Tag Team Championship '10-'16

WWE Tag Team Championship '02-'10

World Tag Team Championship '02-'10

World Tag Team Championship '97-'02

ECW World Tag Team Championship

WCW World Tag Team Championship

WCW World Tag Team Championship '91-'96

Se volete saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra recensione di WWE 2K22. Per imparare tutto quello che dovete sapere per diventare ottimi wrestler, vi raccomandiamo di dare un'occhiata alla nostra guida con i trucchi di WWE 2K22.