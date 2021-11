WWE 2K22 sarà una vera rivoluzione? Torna la modalità General Manager!

Un poco alla volta si alza sempre di più il sipario su WWE 2K22, il prossimo episodio della longeva serie incentrata sul wrestling made in WWE. Attraverso un nuovo trailer, 2K Sports ha illustrato i contenuti e le novità che caratterizzeranno il nuovo capitolo, che intende far dimenticare il passo falso compiuto con WWE 2K20.

Come potete scoprire leggendo anche la nostra anteprima di WWE 2K22, le innovazioni che la prossima iterazione del brand riguardano praticamente ogni aspetto, dal gameplay alla grafica e passando per le modalità di gioco. E su quest'ultimo aspetto non mancheranno grandi sorprese per i fan di lunga data, come il ritorno della modalità General Manager dopo tantissimi anni di assenza (l'ultimo gioco ad includere questa opzione fu infatti WWE SmackDown vs Raw 2007). Proprio come in passato, i giocatori saranno chiamati a dirigere il proprio brand, gestendo la programmazione settimanale ed anche i contratti dei vari lottatori inclusi nel nostro roster.

La modalità MyRISE è invece il classico story mode sul modello di quelli visti negli ultimi episodi, dove sarà possibile creare da zero la propria Superstar, farla partire dal basso e condurla fino alla gloria. Tornano anche le modalità Universe e la Creation Suite (l'editor di gioco), che promettono di rivelarsi molto più ampie ed articolate rispetto al passato; confermato inoltre il ritorno della WWE 2K Showcase, sebbene per il momento non è stato specificato quale storyline WWE del passato ci farà rivivere il nuovo episodio. Infine, la MyFACTION permetterà di crearsi la propria fazione di wrestler per rivaleggiare con la leggendaria nWo.

Visual Concepts ha inoltre completamente ridisegnato il motore di gioco e di animazioni per rendere l'azione più realistica ed efficiente, creando anche un inedito sistema di controllo per l'occasione. Gli sviluppatori promettono maggiori dettagli nel prossimo futuro, in vista del debutto del gioco il 22 marzo 2022: oltre a chiarire se WWE 2K22 avrà le microtransazioni, resta ancora da confermare ufficialmente su quali console il prossimo titolo di wrestling farà il suo debutto.