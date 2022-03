WWE 2K22: le versioni PC, PlayStation e Xbox salgono sul ring del confronto tecnico

Dopo una lunga attesa e qualche rinvio, WWE 2K22 è ora disponibile su PC e console PlayStation e Xbox. 2K e Visual Concepts riportano in scena il wrestling made in WWE dopo aver messo in pausa la serie per un anno, tempo extra che sembra sia stato sfruttato al meglio dagli sviluppatori.

Come testimoniato dalla nostra recensione di WWE 2K22, il nuovo capitolo riporta il brand sulla retta via, facendo dimenticare la pessima prova di WWE 2K20 ed intrattenendo i fan con una valanga di contenuti ed un gameplay perfezionato. Constata la pregevole qualità generale del pacchetto, è tempo di una "Battle Royale" squisitamente tecnica tra tutte le versioni in commercio dell'ultima fatica di Visual Concepts.

Il noto youtuber ElAnalistaDeBits ha infatti svolto il consueto confronto tecnico tra le edizioni PlayStation, Xbox e PC, con un focus in particolare sulle prestazioni next-gen. L'analisi conferma che WWE 2K22 viaggia a 60fps su ogni piattaforma, con le differenze maggiori che si notano quindi in termini di risoluzione: PS5 e Xbox Series X arrivano a 2160p, laddove invece Xbox Series S si ferma a 1440p. Passando alle piattaforme old-gen, su PS4 standard si toccano i 1080p, che diventano 1620p giocando su PS4 Pro; per quanto riguarda la controparte Microsoft, Xbox One offre una risoluzione di 1044p, mentre Xbox One X non ha nulla da invidiare ai sistemi di nuova generazione, toccando anch'essa i 2160p.

Altre differenze rilevanti, oltre alla generale qualità di ombre e textures, riguardano i tempi di caricamento, ovviamente tutti a vantaggio della next-gen. In tal senso, infatti, PS5 e PC offrono caricamenti di soli 9 secondi, ma bene anche Xbox Series X/S che impiega in tutto 11 secondi. Riguardo i sistemi di vecchia generazione, PS4 dimostra i tempi più lunghi, 31 secondi, con Xbox One che si ferma invece a 21. Per finire, il framerate appare stabile in tutte le versioni, pur con alcuni cali nei momenti più caotici come ad esempio nei match a 8 wrestler.

In ogni caso gli autori hanno già pubblicato la Day One Patch, la 1.05, che perfeziona ulteriormente le performance, risolve alcuni bug e crash, rende più stabili i server e migliora la resa visiva generale. Vale dunque la pena scaricarla subito per godersi la miglior esperienza possibile subito al lancio. Non perdetevi inoltre il video con tutti i contenuti di WWE 2K22, compresi i futuri DLC.