WWE 2K22: il wrestling di Visual Concepts nel video sulle novità di gameplay

Di ritorno dalla Royal Rumble 2022 col video gameplay di WWE 2K22, i ragazzi di Visual Concepts pubblicano un nuovo filmato di approfondimento sulle innovazioni ludiche e contenutistiche del loro prossimo "simulatore" di wrestling.

Nel video, il Direttore Creativo Lynell Jinks, l'Art Producer Christina Diem Pham, il Principal Designer Jason Vandiver, il Senior Producer Jonathan Rivera e il Senior Designer Derek Donahue si avvicendano per tratteggiare i contorni del perimetro (o, per meglio dire, del ring) delle novità di questo progetto.

Ad accompagnare il tutto troviamo le scene di gameplay di un incontro tra la superstar Rey Mysterio e l'emergente fenomeno del wrestling Damian Priest. Il filmato offre così agli esponenti di Visual Concepts l'opportunità di spiegare dove sono intervenuti per migliorare l'esperienza di gioco degli appassionati del genere.

A detta degli sviluppatori, in WWE 2K22 avremo accesso a nuove animazioni dinamiche legate al redesign del motore grafico, oltre ad un sistema di illuminazione più realistico, una fisica degli oggetti ottimizzata per elementi come bastoni da kendo, tavoli o barricate e comandi difensivi strategici che includeranno, tra gli altri, il blocco, i breaker e la schivata elusiva.

Vi lasciamo all'ultimo video approfondimento di WWE 2K22 e vi ricordiamo che l'esperienza di wrestling targata 2K e Visual Concepts sarà disponibile dall'11 marzo su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per ulteriori dettagli sul progetto e sulle ambizioni che ne stanno accompagnando lo sviluppo, vi rimandiamo al nostro speciale sul gameplay di WWE 2K22.