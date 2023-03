WWE 2K23: 24 Superstar e Leggende in arrivo con il Season Pass

Il wrestling spettacolo di WWE 2K23 sarà pieno di sorprese e contenuti inediti che andranno ad arricchire l'offerta ludica del titolo nel corso dei prossimi mesi. I piani delineati da Visual Concepts prevedono il lancio di espansioni che amplieranno il roster di WWE 2K23 con ulteriori 24 Superstar e Leggende del ring.

In vista del lancio di WWE 2K23, gli sviluppatori e 2K hanno svelato la roadmap degli aggiornamenti per i contenuti post-lancio, con le superstar WWE più amate dai fan, le Leggende e diverse stelle nascenti di NXT che faranno il loro debutto nel franchise.

In totale, sono previsti cinque pacchetti di espansioni per un totale di 24 nuovi personaggi giocabili. Ciascuno di questo pacchetti aggiuntivi potrà essere acquistato singolarmente sugli store digitali, mentre il set completo rientrerà tra i bonus previsti per gli acquirenti del Season Pass o della Deluxe Edition.

Steiner Row Pack - disponibile dal 19 Aprile

Scott Steiner

Rick Steiner

Top Dolla

Ashante Adonis

B-Fab – Solo Manager, non Superstar giocabile

Pretty Sweet Pack - disponibile dal 17 Maggio

Karl Anderson

Luke Gallows

Tiffany Stratton

Elton Prince

Kit Wilson

Race to NXT Pack - disponibile dal 14 Giugno

Harley Race

Ivy Nile

Wendy Choo

Tony D’Angelo

Trick Williams

Revel with Wyatt Pack - disponibile dal 19 Luglio

Bray Wyatt

Zeus

Valhalla

Joe Gacy

Blair Davenport

Bad News U Pack - disponibile dal 16 Agosto

Eve Torres

Wade Barrett

Damon Kemp

Andre Chase

Nathan Frazer

Il Season Pass di WWE 2K23 include anche il MyRISE Mega-Boost e il Supercharger: il primo bonus offre l'accesso a 200 Punti Attributo aggiuntivi per il proprio lottatore, mentre il secondo sblocca l'accesso a tutte le Leggende WWE del gioco base e le arene dei throwback. Qualora foste interessati, qui trovate l'elenco completo dei Rating dei Lottatori di WWE 2K23.