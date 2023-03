WWE 2K23, Bad Bunny è il bonus preordine: dal rap al wrestling

A poche settimane dal lancio del gioco, il roster di lottatori di WWE 2K23 continua ad ampliarsi, per accogliere personalità più o meno note al grande pubblico degli appassionati di wrestling.

Quest'oggi, il team di 2K ha deciso di accendere i riflettori su Bad Bunny, al secolo Benito Antonio Martinez Ocasio. Originario di Porto Rico, l'artista si è progressivamente affermato a livello globale, divenendo uno dei rapper più noti nel panorama musicale di genere. Vero e proprio fenomeno globale, Bad Bunny è stato uno dei cantanti più ascoltati in streaming nel corso del 2022.

Accanto alla musica, Bad Bunny è però anche un grande appassionato di wrestling, come ha avuto modo di dimostrare in occasione di grandi eventi WWE. Dopo aver partecipato all'edizione 2021 della Royal Rumble e aver fatto la sua apparizione sul palco di Wrestlemania 37, l'artista approda anche nella declinazione videoludica del wrestling entertainment. I giocatori che effettueranno il preordine di WWE 2K23 potranno infatti aggiungere Bad Bunny al proprio roster, con il lottatore previsto come bonus preorder.



Nel trailer disponibile in apertura, potete osservare il lottatore in azione nel gioco, mentre ricordiamo che la colonna sonora di WWE 2K23 vedrà John Cena nei panni di produttore, con ospiti illustri del calibro dei Metallica.