WWE 2K23: la carta Smeraldo di Steve Austin e tante monete gratis con i codici armadietto

Mentre WWE 2K23 è ancora in accesso anticipato e si prepara al debutto ufficiale, gli sviluppatori stanno inondando i giocatori di ricompense attraverso la diffusione di nuovi codici armadietto da utilizzare nella modalità MyFaction.

Ecco di seguito l'elenco completo di tutti i codici attivi ad oggi, giovedì 16 marzo 2023:

AUSTIN316ESB: pacchetto contenente Stone Cold Steve Austin Smeraldo (lottatore) e un set di elementi per la personalizzazione del profilo MyFaction

pacchetto contenente Stone Cold Steve Austin Smeraldo (lottatore) e un set di elementi per la personalizzazione del profilo MyFaction UPUPDOWNDOWN: Tyler Breeze Smeraldo (manager)

Tyler Breeze Smeraldo (manager) NEWDAYROCKS: Xavier Woods Smeraldo (manager)

Xavier Woods Smeraldo (manager) EVENSTRONGER23: 3.000 MFP e 3 pacchetti Superstars Series I (il codice scade il 5 aprile 2023)

Per chi non lo sapesse, la modalità La Mia Fazione di WWE 2K23 non è altro che l'equivalente per il gioco di wrestling 2K Games del noto FIFA Ultimate Team. In questa modalità di gioco, gli utenti possono acquistare con denaro reale o con le monetine accumulate giocando una serie di pacchetti contenenti lottatori e manager più o meno rari, i quali possono essere poi schierati sul ring. Grazie ai codici armadietto, è possibile avere un boost non indifferente nelle prime fasi dell'avventura in questa componente del gioco, visto che le carte in questione sono sufficientemente forti da permettere di vincere in buona parte delle attività disponibili al momento.

Per utilizzare i codici è sufficiente avviare la modalità MyFaction dal menu principale, poi recarsi nella scheda iniziale della modalità e selezionare la voce 'Codici Armadietto': a questo punto dovrete utilizzare la tastiera fisica o virtuale per inserire le sequenze di numeri e lettere e confermare per ottenere le ricompense. Nel caso in cui il codice dovesse sbloccare uno o più pacchetti, dovrete recarvi nell'apposito menu per aprire le bustine e recuperarne il contenuto.

