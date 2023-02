WWE 2K23, chiariti i dubbi sulla versione PC: sarà in linea con PS5 e Xbox Series X|S

Nel corso degli ultimi giorni abbiamo assistito all'annuncio di WWE 2K23, nuova iterazione della storica serie di titoli basati sullo sport intrattenimento. In sede di reveal, però, non era stato chiarito un particolare della versione PC che ha generato confusione tra i fan: fortunatamente, però, gli sviluppatori hanno fugato ogni dubbio.

Come spesso accade per i titoli sportivi, i fan non sapevano se la versione PC di WWE 2K23 fosse in linea con quelle per console di vecchia generazione (PS4 e Xbox One) o con quelle di ultima generazione. Durante un'intervista ai microfoni di Wccftech il Creative Director Lynell Jinks ha fatto chiarezza sulla questione. Stando alle parole dello sviluppatore, i giocatori PC potranno godersi la miglior versione del gioco, poiché questa vanterà le feature e e il comparto grafico delle edizioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S, a patto ovviamente di disporre di una macchina da gioco adeguatamente potente.

Vi ricordiamo che WWE 2K23 arriverà il prossimo 17 marzo 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. I giocatori che preordineranno le versioni più costose, ovvero la Icon o la Deluxe, potranno iniziare a giocare a partire dal 14 marzo 2023.