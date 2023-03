WWE 2K23 conquista la critica, le prime recensioni sono positive

I primi voti di WWE 2K23 sono piuttosto positivi, segno evidente di come 2K Games e Visual Concepts abbiano lavorato per migliorare la produzione su licenza World Wrestling Entertainment, accolta spesso tiepidamente negli scorsi anni.

Tra i voti positivi troviamo quelli di testate come Attack of the Fanboy (90/100), PSX Brasil (85/100), Daily Star (95/100) e ancor GameRant, GamesRadar Plus, PushSquare e ShackNews, tutte con voti superiore all'80/100, più tiepida l'accoglienza di WCCFTech e XboxERA con un voto di 75/100.

Su Metacritic, WWE 2K23 ha un Metascore di 84/100 destinato a cambiare non appena arriveranno altre recensioni, al momento infatti mancano i pareri di riviste e testate come GameSpot, GameInformer USA e IGN, solamente per citare alcuni media internazionali.

WWE 2K23 sembra essere un gioco solido, tra i pregi le storyline separate, la modalità MyRise e meccaniche di gameplay ottimizzate, anche se non mancano critiche legate ad alcune modalità di gioco e in generale ad una fase di polishing non sempre perfetta.

Il nuovo gioco WWE esce il 17 marzo su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC Windows. Nel frattempo è emersa anche la classifica dei migliori lottatori di WWE 2K23 con Roman Reigns al primo posto con un punteggio di 99/100, a seguire Brock Lesnar con 97/100.