WWE 2K23, John Cena firma la colonna sonora: dai Metallica ai Red Hot Chili Peppers

Scoperto il roster ufficiale di WWE 2K23, è tempo di salire sul ring per la presentazione della colonna sonora del nuovo titolo a tema wrestling edito da 2K.

Il colosso videoludico ha infatti svelato gli artisti e i brani che terranno compagnia ai giocatori tra un match e l'altro. Dettaglio inaspettato, a curare la selezione è stato nientemeno che John Cena in persona, con la star WWE che firma la colonna sonora in veste di produttore esecutivo. Sin da ora, gli appassionati possono ascoltare il risultato su Apple Music:

Di seguito, vi riportiamo l'elenco completo delle tracce incluse nella soundtrack di WWE 2K23:

Metallica - Sad But True

- Sad But True Bizarrap & Quevedo - Bzrp Music Sessions, Vol. 52

Doja Cat - Vegas

Luciano - SUVs

Red Hot Chili Peppers - Can't Stop

- Can't Stop Joyner Lucas & Lil Baby - Ramen & OJ

HARDY - JACK

Bullet for My Valentine - No More Tears To Cry

- No More Tears To Cry Dei V ft. Omar Courtz - Dame Lu

Letdown. - Shipwreck

IDLES - Grounds

Post Malone ft. Ozzy Osbourne, Travis Scott - Take What You Want

Dai Metallica ai Red Hot Chili Peppers, passando per Ozzy Osbourne e i Bullet for My Valentine, la colonna sonora didedica un occhio di riguardo agli amanti del rock e del metal, con nomi illustri e brani celebri.