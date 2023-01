WWE 2K23: quali lottatori ci sono nel roster?

2K Sports ha rivelato al pubblico WWE 2K23, la nuova iterazione della serie sviluppata da Visual Concepts ed incentrata sul wrestling made in WWE, pronta a regalare nuove sfide ed interessanti novità come il WarGames Match ed una modalità MyGM rinnovata.

Contenuti a parte, per i fan è molto interessante anche sapere quanto sarà corposo il roster di lottatori giocabili all'interno del nuovo episodio. I precedenti titoli della serie si sono sempre distinti per aver offerto centinaia di wrestler differenti, e con grande probabilità anche WWE 2K23 non farà eccezione. Di seguito ecco tutti i lottatori fin qui confermati per il nuovo WWE 2K tra wrestler maschili, femminili e leggende:

John Cena

Roman Reigns

Drew McIntyre

Cody Rhodes

Brock Lesnar

Bobby Lashley

Becky Lynch

Ronda Rousey

Bianca Belair

Rhea Ripley

Hulk Hogan

Stone Cold Steve Austin

Bad Bunny (Bonus Pre-Order)

Confermati via carte MyFaction: Edge, Asuka, Paul Heyman (manager)

Confermati via Ruthless Aggression Pack: John Cena in versione "The Prototype", Batista in versione "Leviathan", Brock Lesnar OVW, Randy Orton OVW

Si tratta di una lista ovviamente parziale ed in continuo divenire nelle prossime settimane in vista dell'uscita sul mercato. Provvedermeo dunque ad aggiornare prossimamente non appena altri nomi verranno confermati definitivamente. A tal proposito, ecco quando esce WWE 2K23, oltre a tutti i dettagli relativi ai bonus pre-ordine e l'Accesso Anticipato.