WWE 2K23 MyFaction: questo trucco permette di ottenere MFP e pacchetti gratis

State avendo difficoltà nel creare la vostra squadra nella modalità La Mia Fazione di WWE 2K23? Sappiate allora che esiste un pratico trucco che permette di vincere tutte le partite in una delle modalità di gioco e accumulare quantità incredibili di pacchetti, monete e risorse.

Come attivare gli aiuti

Avviate il gioco, accedete al menu principale e con i dorsali recatevi nella schermata delle Opzioni, quindi selezionate la tabella Gioco. Ora visitate la tabella Avanzato e premete i dorsali per visualizzare a schermo le impostazioni della serie 'Minigioco Sottomissione'.

Una volta raggiunto questo menu, modificate i valori delle seguenti voci:

Forza pressione: attaccante umano - 100/100

Penalità azione sbagliata: attaccante umano - 0/100

Forza pressione: difensore umano - 100/100

Penalità azione sbagliata: difensore umano - 0/100

Forza pressione: attaccante IA - 0/100

Penalità azione sbagliata: attaccante IA - 100/100

Forza pressione: difensore IA - 0/100

Penalità azione sbagliata: difensore IA - 100/100

Come ottenere fiumi di ricompense gratis

Confermate le impostazioni con l'apposito tasto e poi procedete con l'accesso alla modalità MyFaction. Modificate la vostra squadra maschile e quella femminile affinché tutte le carte siano di basso livello: le carte meno rare hanno un numero di contratti (l'equivalente dell'energia) molto alto e potete sfruttare tutte quelle che non vi servirebbero nelle competizioni più serie per accumulare le ricompense. Preparata la squadra, recatevi nella schermata della modalità Guerra tra Fazioni e avviate un match: appena inizia l'incontro, avvicinatevi all'avversario e fategli una presa di sottomissione premendo R2 + Cerchio su PlayStation (RT + B su Xbox). Nel giro di 20 secondi avrete ottenuto la vittoria e un bel po' di ricompense, visto che con le impostazioni che avete regolato prima gli avversari non avranno scampo.

Oltre ai 330 MFP per la vincita, otterrete un premio per ogni incontro terminato con successo (le ricompense vengono distribuite fino alla vittoria numero 101) e, come se non bastasse, parteciperete ad un'estrazione a premi tramite la selezione di valigette, all'interno delle quali potrebbero esserci carte, contratti, MFP e persino pacchetti. Finito l'incontro e riscattate le ricompense, attendete due minuti (altrimenti si riceve un errore in fase di matchmaking) e poi procedete con un altro incontro, ripetendo gli stessi step. Alternate match maschili e femminili per consumare tutti i contratti delle superstar di basso rango nella vostra collezione e potrete accumulare in men che non si dica un quantitativo generoso di risorse e carte. Grazie a questo trucco, i giocatori possono mettere da parte anche un bel po' di Token con il simbolo della WWE, i quali possono essere spesi nel Mercato Gettoni per sbloccare carte Smeraldo e Zaffiro e, solo nelle prossime settimane, i personaggi di rarità superiore.

Occorre precisare che, almeno per il momento, non è chiaro se l'utilizzo di questo stratagemma sia voluto o meno dagli sviluppatori. C'è chi ritiene si tratti di una semplice opzione per l'accessibilità e chi pensa sia invece un bug. In ogni caso, è meglio approfittarne prima che una patch possa modificare questo aspetto della produzione ed impedire di ottenere ricompense in maniera così semplice.

Avete già dato un'occhiata ai codici per sbloccare Stone Cold Steve Austin nella modalità MyFaction di WWE 2K23? Sulle nostre pagine trovate anche la guida con i consigli per muovere i primi passi in WWE 2K23.