WWE 2K23 tra la nuova MyGM, WarGames e John Cena in copertina: tutte le novità

Dopo una serie di leak che ne hanno anticipato molti dettagli, WWE 2K23 è stato ufficialmente svelato al pubblico e proverà a fare meglio del suo predecessore con tante novità sul fronte dei contenuti.

La notizia più rilevante riguarda la superstar della WWE che troveremo in copertina, visto che John Cena sarà il protagonista assoluto della box art e dell'esclusivo 2K Showcase, una modalità single player in cui i giocatori dovranno vestire i panni dello sfidante del wrestler, ripercorrendo al contempo i suoi 20 anni di carriera con tanto materiale video fornito dall'azienda. Oltre alla modalità che funge da documentario interattivo, il titolo propone anche una MyGM rinnovata con un ventaglio di opzioni più ampio che garantisce maggiore varietà di situazioni alla componente gestionale del gioco. Completamente inedita è invece la modalità WarGames, che si basa su match 3vs3 o 4vs4 in cui due ring adiacenti sono coperti da una grossa gabbia d'acciaio. A tornare dalle precedenti edizioni dello sportivo troviamo MyFACTION e MyRISE, grazie alle quali si potranno creare le loro fazioni o dare vita a wrestler unici, creati con un apposito editor intitolato Creation Suite.

Passando al roster, le superstar attualmente confermate sono le seguenti:

Bad Bunny (solo con il pre-order)

Roman Reigns

"American Nightmare" Cody Rhodes

Ronda Rousey

Brock Lesnar

"Stone Cold" Steve Austin

Per quello che riguarda la data d'uscita, invece, il titolo approderà sugli scaffali a partire dal prossimo 17 marzo 2023 nelle versioni PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (Steam). Coloro i quali effettueranno il preordine riceveranno l'accesso al personaggio Bad Bunny e alla carta MyFACTION di livello Ruby.