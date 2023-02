WWE 2K23 e le novità del gameplay: la modalità WarGames non ha più segreti

Una degli aspetti più dirimenti del wrestling spettacolo di WWE 2K23 è rappresentato dalla modalità WarGames: nel nuovo diario di sviluppo, 2K e Visual Concepts ci riportano a bordo ring per illustrare nel dettaglio tutti contenuti di WarGames.

Creata nel 1987 da Dusty Rhodes, la modalità WarGames è ritornata al centro delle attività della WWE nel 2017 nel corso dell'omomino evento NXT TakeOver. In WWE 2K23, i giocatori potranno finalmente entrare nel doppio ring con gabbia metallica per competere nelle modalità multiplayer 3v3 e 4v4.

L'ingresso delle attività WarGames nel ventaglio di modalità della serie WWE 2K, di conseguenza, avverrà in grande stile e s'accompagnerà all'aggiunta di numerose sorprese per tutti gli appassionati di wrestling.

Partecipando a queste sfide, i giocatori avranno l'opportunità di immergersi in ogni aspetto delle WarGames, con personalizzazioni che comprenderanno gli oggetti delle arene, i combattimenti in gabbia, i tuffi speciali, gli ingressi 'a tema', gli attacchi alle corde e quant'altro possa servire a immergere i fan in questa iconica esperienza.

Ogni gara disputata in modalità WarGames vedrà due Superstar nel ring mentre i compagni di squadra si trovano in gabbie separate: a intervalli regolari, i membri di ciascun team vengono liberati dalle rispettive gabbie per partecipare al match, con vittoria assegnata al team che riuscirà a effettuare uno schienamento, una sottomissione o a lanciare l'avversario fuori dalla gabbia.

Il lancio di WWE 2K23 è atteso per il 17 marzo su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Nel caso ve li foste persi, qui trovate tutti i dettagli su edizioni speciali e bonus preordine di WWE 2K23.