WWE 2K23, tutti pazzi per John Cena 'Action Figure': sarà mai giocabile in Italia?

John Cena è la star principale di WWE 2K23, e tra le innumerevoli versioni dell'iconico wrestler oggi attore ce n'è una davvero assurda e fuori di testa: una sua Action Figure targata Mattel come lottatore vero e proprio, presente all'interno della modalità MyFaction.

Il bizzarro personaggio, nella versione americana dell'opera 2K e Visual Concepts, può essere sbloccato acquistando uno specifico modellino di Cena presso i negozi Walmart. Ciò tuttavia vale solo per gli Stati Uniti, ed al momento non è possibile vestire i panni di John Cena Action Figure in altri territori. Considerato che l'inconsueto personaggio ha subito ottenuto grande popolarità e consensi da parte della community, rimasti molto divertiti dall'inclusione di questo combattente fuori dagli schemi, ci sarà mai modo per poterlo sbloccare anche in Italia?

A tal proposito si è espressa la stessa 2K attraverso un proprio portavoce entrato in contatto con la redazione di VGC: per adesso non ci sono modi per giocare nei panni di questo specifico John Cena fuori dagli USA, ma la compagnia starebbe pensando a un modo per renderlo disponibile in tutto il mondo. "Attualmente questa promozione è valida solo per gli Stati Uniti, ma ci elettrizza vedere tutto questo entusiasmo e domanda da parte dei fan e stiamo dunque cercando un modo per rendere questa Carta MyFaction disponibile al nostro pubblico globale", fa sapere 2K.

In attesa di novità sull'argomento, ricordiamo che altri 24 lottatori arriveranno in WWE 2K23 grazie al Season Pass nel corso dei prossimi mesi. La nostra recensione di WWE 2K23 vi spiega perché si tratta di uno dei migliori giochi di wrestling degli ultimi anni.