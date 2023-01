WWE 2K23 per PC è basato sulle versioni old-gen per PS4 e Xbox One?

A inizio settimana, 2K Games ha annunciato WWE 2K23, nuovo videogioco di Wrestling in uscita a marzo su console di attuale e vecchia generazione, e su PC. Ma a questo proposito c'è un ma...

La pagina delle FAQ sul sito di WWE 2K23 riporta che "L'Edizione Standard è disponibile sulle piattaforme di generazione precedente (PS4, console Xbox One e PC) e sulle console di generazione attuale (PS5 e Xbox Serie X|S) nei formati fisici e digitali."

Secondo quanto apprendiamo dunque, la versione PC viene equiparata alle edizioni per console old-gen come Xbox One e PlayStation 4, sembra dunque che WWE 2K23 per PC non sarà basato sulla versione next-gen per PlayStation 5 e Xbox Series X/S, e dunque non includerà modalità, opzioni e altre caratteristiche di queste versioni, presentandosi come un porting basato su WWE 2K23 per PS4 e Xbox One.

E' in realtà ancora presto per avere certezze in merito dal momento che non abbiamo potuto vedere il gioco in azione o provarlo con mano, solo un primo contatto con WWE 2K23 sarà in grado di sciogliere i dubbi. Nel frattempo, ecco tutte le edizioni ed i bonus preordine di WWE 2K23, tra cui il pacchetto Bad Bunny e l'accesso anticipato con il preorder delle edizioni Deluxe.