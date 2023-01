WWE 2K23: quando esce, accesso anticipato, tutte le edizioni e bonus preordine

2K Games ha annunciato WWE 2K23, il nuovo videogioco di Wrestling con licenza World Wrestling Entertainment arriverà alla fine dell'inverno, ecco la data di uscita e tutte le edizioni disponibili ora per il preordine fisico e digitale.

Quando esce WWE 2K23?

La data di uscita di WWE 2K23 è fissata per il 17 marzo 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, in formato fisico e digitale. Non è previsto il lancio del gioco sulle console della famiglia Nintendo Switch.

WWE 2K23 tutte le edizioni

Sono quattro le edizioni di WWE 2K23 denominate Digital Cross-Gen, Icona, Deluxe e Standard: ecco cosa cambia tra queste quattro versioni, i preordini saranno presto aperti presso i principali rivenditori fisici e digitali (Steam, PlayStation Store, Xbox Store), negozi online come Amazon e grandi catene come GameStop. Potete anche preordinare WWE 2K23 sullo store di 2K Games.

WWE 2K23 Edizione Digital Cross-Gen

Include oltre al gioco per PS4/PS5 e Xbox One/Xbox Series X anche il pacchetto bonus Bad Bunny, con il personaggio giocabile Bad Bunny e una carta La Mia Fazione Bad Bunny Rubino.

WWE 2K23 Edizione Standard

Effettuando il preordine dell'edizione Standard fisica o digitale otterrete il personaggio giocabile Bad Bunny e una carta LaMia Fazione Bad Bunny Rubino.

WWE 2K23 Edizione Deluxe

Disponibile sia in formato fisico che digitale, la Deluxe Edition garantisce l'accesso anticipato dal 14 marzo 2023 e include il pacchetto bonus Bad Bunny (personaggio Bad Bunny e carta LaMia Fazione Bad Bunny Rubino) oltre ai contenuti Deluxe:

Accesso Season Pass (5x DLC)

Mega potenziamento La Mia Ascesa

SuperCharger

1x Carta La Mia Fazione Evo John Cena Rubino

1x Carta La Mia Fazione Bianca Belair Smeraldo

1x Carta La Mia Fazione Asuka Oro

1x Carta La Mia Fazione Edge Oro

3x Pacchetti Lancio La Mia Fazione Base Premium

WWE 2K23 Edizione Icona

Accesso in anteprima di 3 giorni, a partire dal 14 marzo 2023 e pacchetto bonus Bad Bunny con Personaggio giocabile Bad Bunny e una carta La Mia Fazione Bad Bunny Rubino.

Contenuti Deluxe

Accesso Season Pass (5x DLC)

Mega potenziamento La Mia Ascesa

SuperCharger

1x Carta La Mia Fazione Evo John Cena Rubino

1x Carta La Mia Fazione Bianca Belair Smeraldo

1x Carta La Mia Fazione Asuka Oro

1x Carta La Mia Fazione Edge Oro

3x Pacchetti Lancio La Mia Fazione Base Premium

Contenuti Aggressione Spietata

Prototipo Cena giocabile

1x Carta La Mia Fazione John Cena (The Prototype)

Leviatano Batista giocabile

Giovane OVW-Era Randy Orton giocabile

Giovane OVW-Era Brock Lesnar giocabile

Cintura John Cena Legacy Championship

Arena Wrestlemania 22

Contenuti Edizione Icona

1x Carta La Mia Fazione Allenatore Paul Heyman Smeraldo

3x Pacchetti Lancio La Mia Fazione Deluxe Premium

WWE 2K23 come giocare prima del lancio

Si potrà giocare prima del lancio prenotando le edizioni Deluxe e o Icona, queste permettono di accedere al gioco completo dal 14 marzo 2023 anziché dal 17 marzo 2023, con 72 ore di gioco anticipato rispetto alla data di uscita.