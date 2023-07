WWE 2K23: lo spettacolo del wrestling si espande con Revel with Wyatt e nuovi contenuti

Mentre continua a impazzare il John Cena Action Figure di WWE 2K23, il nuovo gioco di wrestling targato 2K Games su licenza World Wrestling Entertainment si espande con il Revel with Wyatt Pack, un contenuto aggiuntivo che amplia ulteriormente il perimetro ludico del titolo sviluppato da Visual Concepts.

Il quarto contenuto scaricabile di WWE 2K23 ha per protagonista assoluto Bray Wyatt, ex campione WWE, due volte Universal Champion, due volte campione Tag Team e conduttore del celebre Firefly Funhouse.

All'interno del Revel with Wyatt Pack trovano spazio anche l'enigmatico Uncle Howdy e quattro superstar che fanno il loro debutto ufficiale nel franchise di WWE 2K, ovvero Zeus (star di No Holds Barred e un tempo rivale dell'Hall of Famer Hulk Hogan), Valhalla (sacerdotessa spesso vista al fianco dei Viking Raider), Joe Garcy (leader dello Schism) e infine Blair Davenport (nota per aver brutalizzato gli avversari del reality show NXT).

Le nuove superstar di WWE 2K23 sono dotate di una propria carta MyFaction e introducono un totale di 44 mosse e provocazioni del tutto originali, che possono essere utilizzate anche per le Superstar personalizzate nella Creation Suite di WWE 2K23. Nella modalità di gioco MyFaction è inoltre disponibile la nuova collezione di carte Summer Heat con Amethyst tier Batista, Stacy Keibler, Chyna, Ultimate Warrior e molti altri.

Il 28 luglio è in arrivo la collezione di carte Neon Horizons con The Prototype, Leviathan e Chad Gable, Amethyst Alba Fyre, Bruno Sammartino, Grayson Waller, Roxanne Perez, Scott Steiner e molti altri. Il 4 agosto verrà lanciata la collezione di carte di SummerSlam con Diamond Roman Reigns, Asuka, Scott Hall, Bianca Belair, Jake Roberts e molti altri. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di WWE 2K23.