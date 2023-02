WWE 2K23: lo spettacolo del wrestling si evolve nel nuovo video gameplay

Dopo aver svelato i lottatori di WWE 2K23, 2K e Visual Concepts tornano a bordo ring per mostrarci delle scene di gameplay inedite con protagonisti i wrestler più iconici.

Nel nuovo filmato vediamo alternarsi alcune delle Leggende del passato e delle attuali Superstar del wrestling americano (e non solo) come John Cena, The Rock, Bianca Belair, Logan Paul, The Undertaker, Rhea Ripley, Bobby Lashley e tanti altri.

Il nuovo videogioco su licenza della WWE rimarrà nel solco tracciato dai precedenti capitoli della serie ma ne evolverà le meccaniche di gameplay e l'impianto contenutistico con modalità come 2K Showcase, un'esperienza singleplayer in cui i giocatori avranno modo di vestire i panni dello sfidante del proprio wrestler più amato per ripercorrerne idealmente i suoi vent'anni di carriera.

Parallele e complementari a 2K Showcase troveremo anche una modalità MyGM con elementi gestionali migliorati, le sfide WarGames 3vs3 o 4vs4, le attività MyFACTION e MyRISE e, ultimo ma decisamente non per ordine di importanza, il potente Creation Suite da utilizzare per dare vita ai propri wrestler unici da utilizzare in singleplayer e nelle arene multiplayer.

La commercializzazione di WWE 2K23 è prevista per il 17 marzo su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qui trovate tutti i dettagli su edizioni speciali e bonus preordine di WWE 2K23.