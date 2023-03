WWE 2K23: lo spettacolo del wrestling prosegue con le sorprese del Community Day

Con il lancio di WWE 2K23 che si fa sempre più vicino, Visual Concepts si prepara a riaccendere la propria macchina promozionale e comunicativa organizzando una serie di appuntamenti che ci offriranno uno sguardo approfondito su ogni modalità dell'atteso gioco di wrestling targato 2K Games.

Dopo aver stilato l'elenco completo dei lottatori di WWE 2K23, la software house californiana invita tutti i patiti di wrestling a presenziare al Community Day, un 'festival interattivo' che aprirà delle importanti finestre mediatiche sul gameplay, sulle modalità e sugli aspetti più importanti del nuovo videogioco della serie WWE.

A partire da martedì 7 marzo, i canali social di WWE 2K e 2K NextMakers diffonderanno delle importanti informazioni sui contenuti, sulle modalità e sulle caratteristiche principali di WWE 2K23. Eccovi la scaletta completa degli appuntamenti fissati da 2K Games:

7 Marzo - Personaggi, ambientazioni, gioco e suite di creazione

8 Marzo - MyFACTION e MyRISE

9 Marzo Universe Mode e MyGM

10 Marzo - 2K Showcase

Nel primo focus del 7 marzo, il conduttore di UpUpDownDown Austin Creed (alias la Superstar WWE Xavier Woods) e Tyler Breeze terranno un'anteprima speciale sugli aggiornamenti e sui miglioramenti di MyGM: l'evento potrà essere seguito sul canale YouTube di WWE 2K in un orario che verrà annunciato nei prossimi giorni. In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Visual Concepts, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale sul wrestling spettacolo di WWE 2K23.