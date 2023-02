WWE 2K23: da Stone Cold a John Cena, quali lottatori ci sono nel roster?

2K Sports ha annunciato WWE 2K23, la nuova iterazione della serie sviluppata da Visual Concepts ed incentrata sul wrestling made in WWE, pronta a regalare nuove sfide ed interessanti novità come il WarGames Match ed una modalità MyGM rinnovata.

Roster WWE 2K23: tutti i lottatori

AJ Styles

Alba Fyre

Alexa Bliss

Asuka

Austin Theory

Bad Bunny

Batista

Batista (con la gimmick Leviathan nel Ruthless Aggression Pack DLC)

Bayley

Becky Lynch

Bianca Belair

Big E

Bobby Lashley

Bret ‘The Hitman’ Hart

Brock Lesnar

Brock Lesnar

Bron Breakker

Charlotte Flair

Chyna

Cody Rhodes

Cora Jade

Dakota Kai

Damien Priest

Drew McIntyre

Finn Balor

Happy Corbin

Hulk Hogan

IYO SKY

Jey Uso

Jimmy Uso

John Cena

John Cena 06′

John Cena (versione Prototype nel Ruthless Aggression Pack DLC)

Johnny Gargano

Kevin Owens

Kofi Kingston

Kurt Angle

Liv Morgan

Logan Paul

Macho Man Randy Savage

Randy Orton

Rey Mysterio Jr.

Rhea Ripley

Rob Van Dam

Roman Reigns

Ronda Rousey

Roxanne Perez

Sami Zayn

Seth Rollins

Shawn Michaels

Shayna Baszler

Sheamus

Shotzi

Stone Cold Steve Austin

The Miz

The Rock

The Undertaker

Tommaso Ciampa

Triple H

Xavier Woods

Contenuti a parte, per i fan è molto interessante anche sapere quanto sarà corposo ilall'interno del nuovo episodio. I precedenti titoli della serie si sono sempre distinti per aver offerto centinaia di wrestler differenti, e con grande probabilità anche WWE 2K23 non farà eccezione. Di seguito ecco tutti i lottatori fin qui confermati per il nuovotra wrestler maschili, femminili e leggende:

Si tratta di una lista ovviamente parziale ed in continuo divenire nelle prossime settimane in vista dell'uscita sul mercato. Provvedermeo dunque ad aggiornare prossimamente non appena altri nomi verranno confermati definitivamente. A tal proposito, ecco quando esce WWE 2K23, oltre a tutti i dettagli relativi ai bonus pre-ordine e l'Accesso Anticipato.



Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di WWE 2K23, siamo volati a Londra per provare con mano il nuovo gioco di wrestling WWE in uscita a marzo, ecco le prime impressioni.